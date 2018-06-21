ЧМ-2018: Франция победила Перу и обеспечила себе выход в плей-офф

Мбаппе забил единственный гол в матче
Сборная Франции одержала победу над национальной командой Перу в матче второго тура чемпионата мира.
Автором единственного гола стал нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 34 минуте.
Для сборной Франции эта победа стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Дидье Дешама обыграли национальную команду Австралии (2:1).
Таким образом, французы обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства, а перуанцы потеряли шансы на выход из группы.
В заключительном туре группового этапа сборная Франции встретится с Данией (26 июня), Перу сыграет с Австралией (26 июня).
Напомним, сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018.