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ЧМ-2018: Франция победила Перу и обеспечила себе выход в плей-офф

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    21.06.2018 - 20:23
Фото: Франция - Перу (twitter.com/FrenchTeam)
Фото: Франция - Перу (twitter.com/FrenchTeam)

Мбаппе забил единственный гол в матче

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Перу в матче второго тура чемпионата мира.

Автором единственного гола стал нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 34 минуте.

Для сборной Франции эта победа стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Дидье Дешама обыграли национальную команду Австралии (2:1).

Таким образом, французы обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства, а перуанцы потеряли шансы на выход из группы.

В заключительном туре группового этапа сборная Франции встретится с Данией (26 июня), Перу сыграет с Австралией (26 июня).

Напомним, сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018.

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Теги публикации: Франция, ЧМ-2018, Перу  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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