Аргентина - Хорватия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся во втором туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне аргентинской команды.

21 июня 21:00

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Поединок Аргентина - Хорватия состоится 21 июня, стартовый свисток - в 21:00 по киевскому времени. Матч в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Также игру будут транслировать белорусский "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

Напомним, сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.