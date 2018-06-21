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Аргентина - Хорватия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    21.06.2018 - 15:01
Фото: сборная Аргентины готовится к матчу с Хорватией (twitter.com/Argentina)
Фото: сборная Аргентины готовится к матчу с Хорватией (twitter.com/Argentina)

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся во втором туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне аргентинской команды.

21 июня 21:00
Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

 

Поединок Аргентина - Хорватия состоится 21 июня, стартовый свисток - в 21:00 по киевскому времени. Матч в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Также игру будут транслировать белорусский "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

Напомним, сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 21 июня Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция
Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Хорватия, онлайн, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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