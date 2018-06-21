Аргентина - Хорватія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи D ЧС-2018

Збірні Аргентини і Хорватії зустрінуться у другому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці аргентинської команди.

21 червня 21:00

Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

Поєдинок Аргентина - Хорватія відбудеться 21 червня, стартовий свисток - о 21:00 за київським часом. Матч в прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Інтер". Також гру транслюватимуть білоруський "Білорусь 5" і російський "Перший канал".

Нагадаємо, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.