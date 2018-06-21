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Аргентина - Хорватія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    21.06.2018 - 15:01
Фото: збірна Аргентини готується до матчу з Хорватією (twitter.com/Argentina)
Фото: збірна Аргентини готується до матчу з Хорватією (twitter.com/Argentina)

Де і коли почнеться поєдинок групи D ЧС-2018

Збірні Аргентини і Хорватії зустрінуться у другому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці аргентинської команди.

21 червня 21:00
Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

 

Поєдинок Аргентина - Хорватія відбудеться 21 червня, стартовий свисток - о 21:00 за київським часом. Матч в прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Інтер". Також гру транслюватимуть білоруський "Білорусь 5" і російський "Перший канал".

Нагадаємо, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 21 червня Аргентина - Хорватія: онлайн трансляція
Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Хорватия, онлайн, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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