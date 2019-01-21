У ПАРЄ пройдуть термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі

Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)

Термінові дебати заплановані на ранок 24 січня

Термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться 24 січня зранку у Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва у Twitter.

За його словами, термінові дебати в ПАРЄ з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться в четвер зранку у Страсбурзі.

Зазначимо, у Страсбурзі у понеділок, 21 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

ПАРЄ планує провести дебати та проголосувати резолюції щодо діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.

Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".

Державна Дума РФ 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Так, Росія не відновлюватиме сплату внесків до бюджету Ради Європи.