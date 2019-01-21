У понеділок у Страсбурзі стартує зимова сесія ПАРЄ

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

На 24 січня заплановані дебати щодо агресії РФ проти України

У Страсбурзі у понеділок, 21 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що ПАРЄ планує провести дебати та проголосувати резолюції щодо діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.

Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".

При цьому остаточний порядок денний сесії затвердять у понеділок.

Додамо, що російська делегація у сесії участь не братиме.

Нагадаємо, Державна Дума РФ 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Так, Росія не відновлюватиме сплату внесків до бюджету Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопаду 2018 року бюро Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняло рішення відмовитися від майже всіх змін у регламенті, які пропонувала Росія.