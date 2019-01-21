ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У понеділок у Страсбурзі стартує зимова сесія ПАРЄ

Новини » Політика    21.01.2019 - 10:41
У понеділок у Страсбурзі стартує зимова сесія ПАРЄ
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

На 24 січня заплановані дебати щодо агресії РФ проти України

У Страсбурзі у понеділок, 21 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що ПАРЄ планує провести дебати та проголосувати резолюції щодо діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.

Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".

При цьому остаточний порядок денний сесії затвердять у понеділок.

Додамо, що російська делегація у сесії участь не братиме.

Нагадаємо, Державна Дума РФ 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Так, Росія не відновлюватиме сплату внесків до бюджету Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопаду 2018 року бюро Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняло рішення відмовитися від майже всіх змін у регламенті, які пропонувала Росія.

Росії не вдалося переламати ПАРЄ, - Ар'єв Держдума РФ вирішила не направляти російську делегацію в ПАРЄ в 2019 році
Новини України СтрасбургПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся