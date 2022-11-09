Арестович про відступ росіян у Херсонській області: стрімкої втечі немає

У Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега. Окупанти відступають, але повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Вони почали відхід, але, увага, відходять менше, ніж це потрібно було б, якби зараз йшло повноцінне виведення угруповання", - заявив Арестович.

За його словами, за 4 години Каховською дамбою пройшло приблизно 200 одиниць техніки і це "не дуже багато".

"Друге, вони відкотилися по всьому плацдарму, але тільки з першої лінії оборони. Вони зараз займають 2-3 (лінію оборони - ред.) у місцях іригаційних споруд. Це природна протитанкова перешкода", - додав він.

Також Арестович розповів, що окупанти руйнують усі мости за собою, а також прокладають понтонні мости у "несподіваних для українських військ місцях". При цьому вони здійснюють мінування.

"Тому немає там стрімкої втечі. І є два центральні питання. Перше - на скільки довго вони збираються утримувати. Друге - чи збираються вони давати нам щільні бої і чи утримуватимуть Херсон. Відповідей на них поки немає", - зазначив радник ОП.

Він наголосив, що ЗСУ зараз просуваються повільно та методично, "хоча й зайняли вже безліч населених пунктів".