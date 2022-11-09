ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Арестович про відступ росіян у Херсонській області: стрімкої втечі немає

Новость на русском →
Київ, Середа 09 листопада 2022 22:33
Арестович про відступ росіян у Херсонській області: стрімкої втечі немає Фото: Олексій Арестович, радник Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега. Окупанти відступають, але повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Вони почали відхід, але, увага, відходять менше, ніж це потрібно було б, якби зараз йшло повноцінне виведення угруповання", - заявив Арестович.

За його словами, за 4 години Каховською дамбою пройшло приблизно 200 одиниць техніки і це "не дуже багато".

"Друге, вони відкотилися по всьому плацдарму, але тільки з першої лінії оборони. Вони зараз займають 2-3 (лінію оборони - ред.) у місцях іригаційних споруд. Це природна протитанкова перешкода", - додав він.

Також Арестович розповів, що окупанти руйнують усі мости за собою, а також прокладають понтонні мости у "несподіваних для українських військ місцях". При цьому вони здійснюють мінування.

"Тому немає там стрімкої втечі. І є два центральні питання. Перше - на скільки довго вони збираються утримувати. Друге - чи збираються вони давати нам щільні бої і чи утримуватимуть Херсон. Відповідей на них поки немає", - зазначив радник ОП.

Він наголосив, що ЗСУ зараз просуваються повільно та методично, "хоча й зайняли вже безліч населених пунктів".

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Олексій Арестович Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією