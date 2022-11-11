Арестович про відступ окупантів з-під Херсона: встигли відійти, але полонені є

Війська РФ встигли відступити з правого берега Дніпра у Херсонській області, в полон узято мало окупантів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Встигли вискочити, зарази. Полонених небагато, втрати в основному. Але трофеїв вистачає", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що сьогодні, 11 листопада, Херсон повертається під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять до міста.

Після цього українські військові прокоментували ситуацію у Херсоні. Зокрема, в ОК "Південь" зазначали, що поки триває бойова робота, а тому необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Детальніше про те, що відбувається у Херсоні та області – читайте за посиланням у нашому матеріалі.

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