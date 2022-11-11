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Арестович об отступлении оккупантов из-под Херсона: успели отойти, но пленные есть

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ успели отступить с правого берега Днепра в Херсонской области, в плен взято мало оккупантов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потеряшки в основном. Но трофеев хватает", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сегодня, 11 ноября, Херсон возвращается под контроль украинских войск. ВСУ уже заходят в город.

После этого украинские военные прокомментировали ситуацию в Херсоне. В частности, в ОК "Юг" отмечали, что пока продолжается боевая работа, а потому необходимо соблюдать информационную тишину.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.

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Алексей АрестовичХерсонВторжение России в Украину