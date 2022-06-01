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Арестович: сейчас задача ВСУ - уничтожить как можно больше оккупантов

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 19:20
Арестович: сейчас задача ВСУ - уничтожить как можно больше оккупантов Фото: Алексей Арестович, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшней задачей украинских военных на фронте является уничтожение как можно большего количества захватчиков.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

"Нам надо, чтобы было уничтожено как можно больше россиян. А каким именно образом, наступлением или обороной, нет разницы", - пояснил представитель Банковой.

По словам Арестовича, истощение сил оккупантов позволит Вооруженным силами Украины перейти от обороны к контрнаступлению.

"Сейчас мы истощаем их силы, чтобы перейти в контрнаступление, или по меньшей мере, чтобы россияне не могли наступать. Вот эта задача и решается сейчас", - отметил он.

Напомним, количество ликвидированных с начала войны россиян уже приближается к 31 тысяче. Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили несколько сотен оккупантов.

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