ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович: зараз завдання ЗСУ - знищити якомога більше окупантів

Новость на русском →
Україна, Середа 01 червня 2022 19:20
Арестович: зараз завдання ЗСУ - знищити якомога більше окупантів Фото: Олексій Арестович, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішнім завданням українських військових на фронті є знищення якомога більшої кількості загарбників.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

"Нам треба, щоб було знищено якомога більше росіян. А яким саме чином, наступом чи обороною, немає різниці", - пояснив представник Банкової.

За словами Арестовича, виснаження сил окупантів дозволить Збройним силами України перейти від оборони до контрнаступу.

"Зараз ми виснажуємо їх сили, щоб перейти в контрнаступ, або щонайменше, щоб росіяни не могли наступати. Ось це завдання і вирішується зараз", - зазначив він.

Нагадаємо, кількість ліквідованих з початку війни росіян вже наближається до 31 тисячі. Лише за минулу добу українські військові знищили декілька сотень окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу