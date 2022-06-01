Арестович: зараз завдання ЗСУ - знищити якомога більше окупантів

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу" .

"Нам треба, щоб було знищено якомога більше росіян. А яким саме чином, наступом чи обороною, немає різниці", - пояснив представник Банкової.

За словами Арестовича, виснаження сил окупантів дозволить Збройним силами України перейти від оборони до контрнаступу.

"Зараз ми виснажуємо їх сили, щоб перейти в контрнаступ, або щонайменше, щоб росіяни не могли наступати. Ось це завдання і вирішується зараз", - зазначив він.