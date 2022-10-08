Арестович розповів, на скільки кілометрів ЗСУ наблизились до Херсона: З позицій видно міські будинки
Українські військові продовжують активно просуватися до тимчасово окупованого Херсона. З позицій ЗСУ вже видно будинки у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Посадовець зазначив, що з Посад-Покровського, де базувалися наші воїни, до Херсона відстань у близько 30 кілометрів.
"Але ЗСУ вже далі, за Посад-Покровським. З цієї позиції вже видно будинки в Херсоні", - розповів Арестович.
Водночас радник ОП додав, що "це дуже добре, тому що всі види української артилерії почнуть працювати" по окупантах.
Нагадаємо, у червні Арестович говорив про те, що ЗСУ підійшли до тимчасово окупованого Херсону на відстань 15 кілометрів.
Із того часу відбулося багато змін. Нині українські військові здійснюють активний контрнаступ на півдні України та готуються до звільнення Херсона.
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