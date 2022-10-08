Арестович рассказал, на сколько километров ВСУ приблизились к Херсону: С позиций видны городские дома

Украинские военные продолжают активно продвигаться к временно оккупированному Херсону. С позиций ВСУ уже видны дома в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что с Посад-Покровского, где базировались наши воины, до Херсона расстояние около 30 километров.

"Но ВСУ уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видны дома в Херсоне", - рассказал Арестович.

В то же время, советник ОП добавил, что "это очень хорошо, потому что все виды украинской артиллерии начнут работать" по оккупантам.