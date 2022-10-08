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Арестович рассказал, на сколько километров ВСУ приблизились к Херсону: С позиций видны городские дома

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Херсон, Суббота 08 октября 2022 02:13
Арестович рассказал, на сколько километров ВСУ приблизились к Херсону: С позиций видны городские дома Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают активно продвигаться к временно оккупированному Херсону. С позиций ВСУ уже видны дома в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что с Посад-Покровского, где базировались наши воины, до Херсона расстояние около 30 километров.

"Но ВСУ уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видны дома в Херсоне", - рассказал Арестович.

В то же время, советник ОП добавил, что "это очень хорошо, потому что все виды украинской артиллерии начнут работать" по оккупантам.

Напомним, в июне Арестович говорил о том, что ВСУ подошли к временно оккупированному Херсону на расстояние 15 километров.

С тех пор произошло много изменений. В настоящее время украинские военные осуществляют активное контрнаступление на юге Украины и готовятся к освобождению Херсона.

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