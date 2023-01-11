UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович розповів, коли РФ може здійснити новий масований обстріл по Україні

Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти готуються завдати нового масованого удару ракетами та дронами по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Чекаємо обстрілу крилатими ракетами разом з "Шахедами". Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але необов'язково", - зазначив посадовець.

Арестович пояснив, що такий прогноз опирається на ритми, за якими ворог завдає масованих ударів.

"Вони (росіяни - ред.) можуть відкласти, можуть перенести. Побачимо", - додав радник Офісу президента.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вказав, що Росія, попри дефіцит ракет, готується до нових масованих обстрілів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій АрестовичВійна Росії проти України