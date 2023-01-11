Арестович розповів, коли РФ може здійснити новий масований обстріл по Україні

Російські окупанти готуються завдати нового масованого удару ракетами та дронами по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"Чекаємо обстрілу крилатими ракетами разом з "Шахедами". Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але необов'язково", - зазначив посадовець.
Арестович пояснив, що такий прогноз опирається на ритми, за якими ворог завдає масованих ударів.
"Вони (росіяни - ред.) можуть відкласти, можуть перенести. Побачимо", - додав радник Офісу президента.
Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вказав, що Росія, попри дефіцит ракет, готується до нових масованих обстрілів України.
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