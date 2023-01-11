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Арестович рассказал, когда РФ может осуществить новый массированный обстрел по Украине

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты готовятся нанести новый массированный удар ракетами и дронами по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Ждем обстрела крылатыми ракетами вместе с "Шахедами". Рано или поздно он состоится. По срокам, это выходит 12-15 января, конец этой недели. Но необязательно", - отметил чиновник.

Арестович объяснил, что такой прогноз опирается на ритмы, по которым враг наносит массированные удары.

"Они (россияне - ред.) могут отложить, могут перенести. Увидим", - добавил советник Офиса президента.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий указал, что Россия, несмотря на дефицит ракет, готовится к новым массированным обстрелам Украины.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины