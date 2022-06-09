Арестович рассказал, как Путин устроил взбучку российским генералам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают", - отметил Арестович.

Он также рассказал, что российские оккупанты ушли с Запорожского направления и направлений от Донецка до Попасной, чтобы сосредоточится на Попасной Луганской области.