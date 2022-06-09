Арестович розповів, як Путін влаштував прочухана російським генералам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Нам з Москви добрі люди розповідають, що була нарада у Путіна, позавчора. І він дуже сильно кричав на генералів, чимось він був дуже сильно незадоволений, дуже. Щось вони не зробили з того, що обіцяли. Я боюся загадувати, але деякі ознаки того, що відбувається мене обнадіюють", - зазначив Арестович.

Він також розповів, що російські окупанти пішли з Запорізького напрямку і напрямків від Донецька до Попасної, щоб зосередиться на Попасній Луганській області.