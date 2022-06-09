RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович розповів, як Путін влаштував прочухана російським генералам

Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Президент Росії Володимир Путін незадоволений станом справ на фронті і влаштував прочухана російським генералам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Нам з Москви добрі люди розповідають, що була нарада у Путіна, позавчора. І він дуже сильно кричав на генералів, чимось він був дуже сильно незадоволений, дуже. Щось вони не зробили з того, що обіцяли. Я боюся загадувати, але деякі ознаки того, що відбувається мене обнадіюють", - зазначив Арестович.

Він також розповів, що російські окупанти пішли з Запорізького напрямку і напрямків від Донецька до Попасної, щоб зосередиться на Попасній Луганській області.

Зазначимо, що, за словами Арестовича, захисники України нанесли тяжкі втрати загарбникам у Сєвєродонецьку Луганської області.

Раніше Арестович заявив, що окупанти спробують цього тижня дійти до Слов'янська. Щоб здійснити свій план, вони почали наступ з трьох напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій АрестовичВолодимир Путін