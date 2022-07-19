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Арестович раскрыл подробности удара ВСУ по мосту в Херсоне

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сегодня обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Также были уничтожены ПВО и укрепления оккупантов возле него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели "дяди", которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит", - сказал он.

При этом Арестович отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Мост поврежден, но пригоден для эксплуатации.

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ХерсонАлексей Арестович