Арестович раскрыл подробности удара ВСУ по мосту в Херсоне

Украинские защитники сегодня обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Также были уничтожены ПВО и укрепления оккупантов возле него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели "дяди", которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит", - сказал он.
При этом Арестович отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.
Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.
Мост поврежден, но пригоден для эксплуатации.
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