Арестович розкрив подробиці удару ЗСУ по мосту у Херсоні

Українські захисники сьогодні обстріляли Антонівський міст в окупованому Херсоні. Також було знищено ППО і укріплення окупантів біля нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live" .

"Біля мосту знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи "дяді", які той міст охороняють. По самому мосту теж приклалися, бо з чим чорт не жартує", - сказав він.

При цьому Арестович зазначив, що навряд чи можна очікувати, що міст розвалиться вже завтра.