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Арестович розкрив подробиці удару ЗСУ по мосту у Херсоні

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Херсон, Вівторок 19 липня 2022 22:39
Арестович розкрив подробиці удару ЗСУ по мосту у Херсоні Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники сьогодні обстріляли Антонівський міст в окупованому Херсоні. Також було знищено ППО і укріплення окупантів біля нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Біля мосту знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи "дяді", які той міст охороняють. По самому мосту теж приклалися, бо з чим чорт не жартує", - сказав він.

При цьому Арестович зазначив, що навряд чи можна очікувати, що міст розвалиться вже завтра.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Міст ушкоджений, але придатний для експлуатації.

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Херсон Олексій Арестович
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