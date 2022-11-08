Арестович припустив, коли у війні РФ проти України настане корінний перелом

Посадовець зазначив, що у Кремля вже почалися проблеми, які лише посилюватимуться. Окупанти усвідомлюють, що суттєво поступаються в гонці потенціалів.

"Вони познімали всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч людей воюють в Україні. Зняли навіть із Малі останніх, які там охороняли уранові копальні", - вказав Арестович.

Речник ОП підкреслив, що РФ вже вигрібає останні ресурси і просить зброю навіть у Північної Кореї, а також має серйозні проблеми з ракетами, які намагається купити в Ірану й доставити через Каспійське море.

"Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія - квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане докорінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню", - додав посадовець.