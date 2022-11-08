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Арестович припустив, коли у війні РФ проти України настане корінний перелом

Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook com/alexey arestovich)
Автор: Олег Васьків

У війні, яку Росія роз'язала на території України, корінний перелом, ймовірно, настане в лютому-березні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що у Кремля вже почалися проблеми, які лише посилюватимуться. Окупанти усвідомлюють, що суттєво поступаються в гонці потенціалів.

"Вони познімали всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч людей воюють в Україні. Зняли навіть із Малі останніх, які там охороняли уранові копальні", - вказав Арестович.

Речник ОП підкреслив, що РФ вже вигрібає останні ресурси і просить зброю навіть у Північної Кореї, а також має серйозні проблеми з ракетами, які намагається купити в Ірану й доставити через Каспійське море.

"Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія - квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане докорінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню", - додав посадовець.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили вже близько 37% території України, яку окупувала Росія з 2014 року.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України