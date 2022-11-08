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Арестович предположил, когда в войне РФ против Украины наступит коренной перелом

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook com/alexey arestovich)
Автор: Олег Васкив

В войне, развязанной Россией на территории Украины, коренной перелом, вероятно, наступит в феврале-марте 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что у Кремля уже начались проблемы, которые будут только усугубляться. Оккупанты осознают, что существенно уступают в гонке потенциалов.

"Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", - указал Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что РФ уже выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море.

"Мобилизацию не удается закончить, поэтому вся эта история - билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня", - добавил чиновник.

Напомним, ВСУ освободили уже около 37% территории Украины, которую оккупировала Россия с 2014 года.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины