Арестович предположил, когда в войне РФ против Украины наступит коренной перелом

Чиновник отметил, что у Кремля уже начались проблемы, которые будут только усугубляться. Оккупанты осознают, что существенно уступают в гонке потенциалов.

"Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", - указал Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что РФ уже выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море.

"Мобилизацию не удается закончить, поэтому вся эта история - билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня", - добавил чиновник.