Арестович предупредил об угрозе ракетных ударов по Киеву и назвал наиболее опасный район

Он предупредил, что нужно соблюдать осторожность в ближайшие четыре дня во всех городах Украины, потому что "неизвестно куда прилетит".

"Сегодня, завтра, послезавтра и послезавтра очень рекомендую нашим гражданам, в частности тем, кто проживает в Киеве, особенно на Печерске - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что все шесть носителей крылатых ракет РФ выстроились в Черном море. Атака может быть ответом на ракетные удары ВСУ по "вышкам Бойко".

Напомним, в понедельник украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам в Черном море. Так называемые "вышки Бойко" были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году. Россия пригрозила ударами по "центрам принятия решения" в Киеве.

Отметим, последние несколько дней оккупанты усиливают ракетные обстрелы, в том числе Харькова и Одессы.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что на сегодня существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

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