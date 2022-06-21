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Арестович попередив про загрозу ракетних ударів по Києву і назвав найнебезпечніший район

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Артур Родивилов

У найближчі чотири дні Росія може посилити ракетні удари по Києву з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

Він попередив, що потрібно дотримуватися обережності в найближчі чотири дні у всіх містах України, тому що"невідомо куди прилетить".

"Сьогодні, завтра, післязавтра і післязавтра дуже рекомендую нашим громадянам, зокрема тим, хто проживає в Києві, особливо на Печерську - не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - заявив Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що всі шість носіїв крилатих ракет РФ вишикувалися в Чорному морі. Атака може бути відповіддю на ракетні удари ЗСУ по "вишках Бойка".

Нагадаємо, в понеділок українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі. Так звані "вишки Бойка" були захоплені Росією після окупації Криму у 2014 році. Росія пригрозила ударами по "центрах прийняття рішення" в Києві.

Зазначимо, останні кілька днів окупанти посилюють ракетні обстріли, в тому числі Харкова та Одеси.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що на сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно-тактичних груп.

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КиївОлексій Арестович