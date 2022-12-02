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Арестович пояснив, чому Росія не зможе захопити Бахмут і Донецьку область: Це нереально

Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook com/alexey arestovich)
Автор: Олег Васьків

Росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Проте, це - нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку", - зазначив посадовець.

Арестович пояснив, що ворог планував взяти під контроль ці міста поки ЗСУ звільняли Херсон, але не встиг.

"Ті гори трупів, які росіяни викладали, - це була гонка на швидкість. А про взяття Донецької області - це нереально. РФ не може вирішити питання із захоплення регіону. Вони втратили ініціативу. Росія не може виконати завдання, які ставила перед собою", - додав радник ОП.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують тримати оборону в Донецькій області. Наші воїни 1 грудня завдали удару по російських окупантах поблизу Бахмута.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України