Арестович пояснив, чому Росія не зможе захопити Бахмут і Донецьку область: Це нереально

"Проте, це - нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку", - зазначив посадовець.

Арестович пояснив, що ворог планував взяти під контроль ці міста поки ЗСУ звільняли Херсон, але не встиг.

"Ті гори трупів, які росіяни викладали, - це була гонка на швидкість. А про взяття Донецької області - це нереально. РФ не може вирішити питання із захоплення регіону. Вони втратили ініціативу. Росія не може виконати завдання, які ставила перед собою", - додав радник ОП.