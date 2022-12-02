Арестович объяснил, почему Россия не сможет захватить Бахмут и Донецкую область: Это нереально

"Однако, это - нереально. Они не смогут оккупировать даже Бахмут и Авдеевку", - отметил чиновник.

Арестович объяснил, что враг планировал взять под контроль эти города, пока ВСУ освобождали Херсон, но не успел.

"Те горы трупов, которые россияне выкладывали, - это была гонка на скорость. А о взятии Донецкой области - это нереально. РФ не может решить вопрос по захвату региона. Они потеряли инициативу. Россия не может выполнить задачи, которые ставила перед собой", - добавил советник ОП.