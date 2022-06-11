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Арестович подсчитал общие потери Украины в войне с Россией: названа цифра

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

С начала войны Украина потеряла предположительно около 10 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчеты советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, озвученные в интервью Марку Фейгину.

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1 тыс. в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 погибают, не меньше. Ну, смотри, за сегодня только, правда, сегодня (10 июня, - ред.) нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы приговорили, не меньше", - рассказал он.

По мнению Арестовича, в дальнейшем такая же тенденция и будет прослеживаться.

"Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться", - рассказал он.

На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов, сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил утвердительно.

"Да, где-то так", - сказал он.

Как сообщалось, буквально 9 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ежедневно теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Враг продолжает продвигаться на некоторых участках фронта.

Ранее Арестович заявлял, что в войне России против Украины было задействовано около 25 тыс. так называемых "кадыровцев". По украинским данным, не менее 5 тыс. погибли и были ранены.

Кроме того, потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тыс.

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