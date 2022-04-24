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Арестович назвал потери "кадыровцев" в Украине: не менее 5 000 погибших и раненых

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Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 14:14
Арестович назвал потери "кадыровцев" в Украине: не менее 5 000 погибших и раненых Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В войне России против Украины было задействовано около 25 000 так называемых "кадыровцев". По украинским данным, не менее 5 000 погибли и были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза".

По его словам, после того, как в России запретили TikTok, кадыровские подразделения в принципе стали не боеспособными.

"Их было не меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, - это цифра, которую я точно видел. И примерно столько же было под Мариуполем… В целом можно сказать, что их было около 25 тысяч - не только из Чечни, а в целом из кавказских республик. Из которых не меньше пяти тысяч погибло и ранено", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что согласно российским планам, "кадыровцы" должны были захватить Киев, но украинская артиллерия и авиация накрывали большие колонны. Кроме того, противник несколько раз попадал в засады, устроенные спецназом.

"Потом, по нашим данным, у (Рамзана, - ред.) Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности. Потом их перебросили в Мариуполь. Он лично приехал туда, их вдохновил. За эту героическую вылазку получил звание генерал-лейтенанта. Затем они начали снимать смешные видео, где они якобы воюют", - добавил Арестович.

Напомним, ранее муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов рассказал в интервью РБК-Украина, зачем "кадыровцы" снимают видео о якобы победах.

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