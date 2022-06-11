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Арестович підрахував загальні втрати України у війні з Росією: названо цифру

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Україна, Субота 11 червня 2022 13:56
Арестович підрахував загальні втрати України у війні з Росією: названо цифру Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З початку війни Україна втратила імовірно близько 10 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, озвучені в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"У нас на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1 тис. на добу гинули в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, дивись, за сьогодні тільки, щоправда, сьогодні (10 червня, - ред.) нетиповий день, надто добре відпрацювала артилерія, тому людей 600 за добу ми засудили, не менше", - розповів він.

На думку Арестовича, надалі така сама тенденція і буде простежуватися.

"Воно так і буде: один до п'яти, один до трьох, один до шести так вагатися", - розповів він.

На запитання Фейгіна, чи можна, виходячи з цих підрахунків, сказати, що українська армія втратила до 10 тисяч бійців, Арестович відповів ствердно.

"Так, десь так", - сказав він.

Як повідомлялось, буквально 9 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна щодня втрачає до 100 бійців вбитими і до 500 пораненими. Ворог продовжує просуватись на деяких ділянках фронту.

Раніше Арестович заявляв, що у війні Росії проти України було задіяно близько 25 тис. так званих "кадировців". За українськими даними, не менше 5 тис. загинули та були поранені.

Крім того, втрати російської армії минулої доби склали близько 150 військових убитими. А загалом ця цифра вже перевищила 32 тис.

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