Арестович оцінив можливість перекидання нового армійського корпусу РФ в Херсон

Ймовірність перекидання 3-ого армійського корпусу РФ, який складається з 15 тисяч військових, на Херсонський напрямок невелика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін LIVE ".

Арестович повідомив, що 3-ій армійський корпус, який нещодавно сформувала Росія, вже знаходиться на території України. При цьому його місце розташування він не розкриває.

За словами радника глави ОП, солдатів корпусу перекинули на різні напрямки, і для будь-якого переводу їм потрібно як мінімум зібратися разом.

Крім того, для перекидання армії необхідні цілі мости і понтонні переправи.

Арестович зазначив, що українські військові перервали або практично перервали постачання росіян через мости, а також знищили поромні переправи в Херсонській області. Він додав, що сьогодні було знищено мінімум дві переправи.

"Тобто ми придушуємо їхні спроби постачання своїх угруповання на правому березі... Йде бойова робота", - сказав він