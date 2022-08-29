ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович оцінив можливість перекидання нового армійського корпусу РФ в Херсон

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 22:41
Арестович оцінив можливість перекидання нового армійського корпусу РФ в Херсон Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ймовірність перекидання 3-ого армійського корпусу РФ, який складається з 15 тисяч військових, на Херсонський напрямок невелика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

Арестович повідомив, що 3-ій армійський корпус, який нещодавно сформувала Росія, вже знаходиться на території України. При цьому його місце розташування він не розкриває.

За словами радника глави ОП, солдатів корпусу перекинули на різні напрямки, і для будь-якого переводу їм потрібно як мінімум зібратися разом.

Крім того, для перекидання армії необхідні цілі мости і понтонні переправи.

Арестович зазначив, що українські військові перервали або практично перервали постачання росіян через мости, а також знищили поромні переправи в Херсонській області. Він додав, що сьогодні було знищено мінімум дві переправи.

"Тобто ми придушуємо їхні спроби постачання своїх угруповання на правому березі... Йде бойова робота", - сказав він

Нагадаємо, українські військові сьогодні розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Українські захисники відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Крім того, Збройні сили на Херсонщині знищили майже всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович Херсон
NEWS
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі