Арестович об оккупации Херсонской области: все висит на трех мостах

Российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов: железнодорожного, Каховского и Дарьевского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире" Фейгин Live ".

"Они (россияне - ред.) идут по Каховской дамбе, они идут по железнодорожному мосту и они бросили понтон через Ингулец, потому что в Дарьевке повредили мост. Сейчас все висит на трех мостах: железнодорожном, Каховском и Дарьевском", - сказал он.

Напомним, ВСУ в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Через некоторое время наши бойцы показали как выглядит постройка после операции.

Херсонская ОВА отметила, что мост полностью не разрушен, однако передвижение им невозможно.