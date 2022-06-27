Арестович об ударе по Кременчугу: началась фаза ракетного террора

Ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге Россия ознаменовала начало фазы ракетного террора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения. Круговое отклонение ракет типа Х22 составляет 600 метров. Ни по каким точным целям в центре города бить невозможно", - сказал он.
Арестович также подчеркнул, что международные конвенции прямо запрещают нанесение ударов, которым сопутствуют жертвы среди гражданских.
Напомним, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.
На данный момент известно о 13 погибших вследствие удара.
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