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Арестович про удар по Кременчуку: почалася фаза ракетного терору

Фото: Олексій Арестович, радник Голови ВП (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ракетним ударом по торговому центру в Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове відхилення ракет типу Х22 становить 600 метрів. Ні по яким точним цілям в центрі міста бити неможливо", - сказав він.

Арестович також підкреслив, що міжнародні конвенції прямо забороняють нанесення ударів, які супроводжуються жертвами серед цивільних.

Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

На даний момент відомо про 13 загиблих внаслідок удару.

Останні новини про події в Кременчуці можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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КременчукОлексій Арестович