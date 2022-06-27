Арестович про удар по Кременчуку: почалася фаза ракетного терору

Ракетним ударом по торговому центру в Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове відхилення ракет типу Х22 становить 600 метрів. Ні по яким точним цілям в центрі міста бити неможливо", - сказав він.
Арестович також підкреслив, що міжнародні конвенції прямо забороняють нанесення ударів, які супроводжуються жертвами серед цивільних.
Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.
На даний момент відомо про 13 загиблих внаслідок удару.
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