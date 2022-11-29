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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуже вразливий об'єкт. Арестович назвав терміни звільнення Криму

Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Україна вже через півроку може повернути захоплений Росією Крим. Окупантам буде складно тримати оборону на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що "ні марсіани, ні американці, ні американці з китайцями Крим не втримають, якщо все зробити правильно".

"Крим дуже вразливий об'єкт для утримання в обороні - вкрай вразливий та вкрай незручний. Там увесь цей Крим - це Кримський міст, який і так уже не дуже", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, генерал США Бен Ходжес заявив, що ЗСУ можуть уже до січня 2023 року деокупувати Мелітополь та Маріуполь і після цього розпочати звільнення Криму.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підкреслив, що не проти розглянути варіанти, які передбачають повернення півострова невійськовим шляхом.

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Олексій АрестовичКрым