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Очень уязвимый объект. Арестович назвал сроки освобождения Крыма

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Украина уже через полгода может вернуть захваченный Россией Крым. Оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что "ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно".

"Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне - крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым - это Крымский мост, который и так уж не очень", - объяснил Арестович.

Напомним, генерал США Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут уже до января 2023 года деоккупировать Мелитополь и Мариуполь и после этого начать освобождение Крыма.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не прочь рассмотреть варианты, предполагающие возвращение полуострова невоенным путем.

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Алексей АрестовичКрим