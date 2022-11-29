Очень уязвимый объект. Арестович назвал сроки освобождения Крыма

Украина уже через полгода может вернуть захваченный Россией Крым. Оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что "ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно".

"Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне - крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым - это Крымский мост, который и так уж не очень", - объяснил Арестович.