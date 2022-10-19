Арестович назвав дві можливі причини евакуації окупантів з Херсона

Російські окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку області або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних битв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .
За його словами, зараз на Херсонському напрямі відбуваються "кумедні процеси". Зокрема другу добу тікають співробітники російських силових структур та представники "місцевої влади".
"Вони справді евакуюються. З іншого боку, військ туди перекидають ще більше, ніж було, в основному "мобіків", але було перекинуто й мотострілецькі підрозділи. Навіть пробували ходити в контратаки, нічого в них не вийшло", - зазначив Арестович.
Він також наголосив, що, можливо, росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту та задіяти її для захоплення Донецької області.
"Інший варіант - вони цією евакуацією хочуть вивести з-під наших ударів ключовий персонал і ключові організації, а плацдарм мають намір утримувати й далі для перемелювання нашої здатності наступати... Вони намагаються перейти в локальний контрнаступ і так далі. Ми зараз ведемо бойові дії по лінії фронту на утримання територій, але поки що не наступаємо ніде", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти на тиждень закривають в'їзд до Херсонської області нібито через "напружену ситуацію".
Тим часом українська влада закликає жителів Херсона підготувати укриття на випадок російських провокацій.
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