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Арестович назвал две возможные причины эвакуации оккупантов из Херсона

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую области или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма в преддверии решающих сражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, сейчас на Херсонском направлении происходят "забавные процессы". В частности вторые сутки бегут сотрудники российских силовых структур и представители "местной власти".

"Они действительно эвакуируются. С другой стороны, войск туда перебрасывают еще больше, чем было, в основном "мобиков", но были переброшены и мотострелковые подразделения. Даже пробовали ходить в контратаки, ничего у них не вышло", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что, возможно, россияне решили оставить Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту и задействовать ее для захвата Донецкой области.

"Другой вариант - они этой эвакуацией хотят вывести из-под наших ударов ключевой персонал и ключевые организации, а плацдарм намерены удерживать и далее для перемалывания нашей способности наступать... Они пытаются перейти в локальное контрнаступление и так далее. Мы сейчас ведем боевые действия по линии фронта на удержание территорий, но пока не наступаем нигде", - добавил Арестович.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты на неделю закрывают въезд в Херсонскую область якобы в связи с "напряженной ситуацией".

Тем временем украинские власти призывают жителей Херсона подготовить укрытия на случай российских провокаций.

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