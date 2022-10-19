Арестович назвал две возможные причины эвакуации оккупантов из Херсона

По его словам, сейчас на Херсонском направлении происходят "забавные процессы". В частности вторые сутки бегут сотрудники российских силовых структур и представители "местной власти".

"Они действительно эвакуируются. С другой стороны, войск туда перебрасывают еще больше, чем было, в основном "мобиков", но были переброшены и мотострелковые подразделения. Даже пробовали ходить в контратаки, ничего у них не вышло", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что, возможно, россияне решили оставить Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту и задействовать ее для захвата Донецкой области.

"Другой вариант - они этой эвакуацией хотят вывести из-под наших ударов ключевой персонал и ключевые организации, а плацдарм намерены удерживать и далее для перемалывания нашей способности наступать... Они пытаются перейти в локальное контрнаступление и так далее. Мы сейчас ведем боевые действия по линии фронта на удержание территорий, но пока не наступаем нигде", - добавил Арестович.