Арестович назвал причину активизации российской авиации на Донбассе

"Если заработали точечно и заработала авиация, это значит, что они уперлись и не просто так, а потому что Украина подтянула резервы. Они били по городам, являющимся узлами, через которые идут резервы. И пошла работа по переднему краю", - рассказал Арестович.

По его словам, такая активизация воздушных атак наблюдается из-за того, что захватчики просто не могут прорвать позиции ВСУ и сорвать поставки при помощи наземного наступления.

"Если посмотреть динамику, то они стали повсюду, кроме Северодонецка и Лимана", - добавил Арестович.