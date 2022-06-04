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Арестович назвал причину активизации российской авиации на Донбассе

Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия увеличила количество воздушных атак по ключевым украинским узлам поставки резервов на Донбассе из-за провала наземного наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Если заработали точечно и заработала авиация, это значит, что они уперлись и не просто так, а потому что Украина подтянула резервы. Они били по городам, являющимся узлами, через которые идут резервы. И пошла работа по переднему краю", - рассказал Арестович.

По его словам, такая активизация воздушных атак наблюдается из-за того, что захватчики просто не могут прорвать позиции ВСУ и сорвать поставки при помощи наземного наступления.

"Если посмотреть динамику, то они стали повсюду, кроме Северодонецка и Лимана", - добавил Арестович.

Ранее мы сообщали, что, по данным Генштаба, Россия нанесла ряд авиационных атак по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. В частности, от авиаударов РФ пострадали Славянск и Соледар.

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