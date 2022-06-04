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Названа стоимость перевода украинской железной дороги на евроколею

Новина українською →
Киев, Суббота 04 июня 2022 19:05
Названа стоимость перевода украинской железной дороги на евроколею Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Перевод одной железнодорожной линии в Украине на европейский стандарт может стоить от 2 до 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра инфраструктуры Александра Кубракова для FT.

По его словам, действия России по блокированию портов и вывозу украинского зерна могут привести к голоду в мировом масштабе. Он также отметил, что россияне действуют как "тотальные пираты".

"Их не волнует жизнь этих людей в Африке. Они говорят им: "Нам на вас наплевать. Нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы заложники", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт Евросоюза будет стоить от 2 до 3 млрд долларов. При этом необходимы дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Напомним, ранее был подписан меморандум о строительстве евроколеи от станции Рава-Русская во Львовской области до границы с Польшей.

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