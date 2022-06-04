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Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі

Фото: радник голови ОП Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів в Донецькій та Луганській областях через провал наземного наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Якщо запрацювали точково і запрацювала авіація, то це означає, що вони уперлися і не просто так, а тому що Україна підтягла резерви. Вони били по містам, які є вузлами, через які йдуть резерви. І пішла робота по передньому краю", - розповів Арестович.

За його словами, така активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ та зірвати постачання за допомогою наземного наступу.

"Якщо подивитися динаміку, то вони зупинилися всюди, крім Сєверодонецька та Лимана", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що Росія завдала низки авіаційних атак по населених пунктах Донецької та Луганської областей. Зокрема, від авіаударів РФ постраждали Слов'янськ та Соледар.

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