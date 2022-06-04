Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі

"Якщо запрацювали точково і запрацювала авіація, то це означає, що вони уперлися і не просто так, а тому що Україна підтягла резерви. Вони били по містам, які є вузлами, через які йдуть резерви. І пішла робота по передньому краю", - розповів Арестович.

За його словами, така активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ та зірвати постачання за допомогою наземного наступу.

"Якщо подивитися динаміку, то вони зупинилися всюди, крім Сєверодонецька та Лимана", - додав Арестович.