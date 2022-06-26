Арестович назвал место прилета ракеты в Черкасской области

Российские войска направили одну из своих ракет на мост через Днепр в Черкасской области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он не сообщил, насколько сильны повреждения моста.
"Они пытаются ограничить переброску наших резервов и западного вооружения на восток", - отметил Арестович.
По его словам, обстрел означает, что поставки Украине оружия создают проблемы для оккупантов.
Напомним, утром российские военные нанесли ракетный удар по Черкасской области. Известно об одном погибшем и пяти пострадавших.
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