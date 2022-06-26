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Арестович назвав місце прильоту ракети у Черкаській області

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська спрямували одну зі своїх ракет на міст через Дніпро у Черкаській області.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він не повідомив, наскільки сильні пошкодженння мосту.

"Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід", - зазначив Арестович.

За його словами, обстріл означає, що постачання Україні зброї створює проблеми для окупантів.

Нагадаємо, зранку російські військові завдали ракетного удару по Черкаській області. Відомо про одного загиблого і п'ять постраждалих.

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Черкасская областьОлексій Арестович