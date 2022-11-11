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Арестович про наступ у Херсонській області: результати можуть бути яскравішими за харківські

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Херсон, П'ятниця 11 листопада 2022 13:37
Арестович про наступ у Херсонській області: результати можуть бути яскравішими за харківські Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ української армії в Херсонській області може бути результативнішим, ніж у Харківській області.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, відхід російських військ з великою кількістю мобілізованих організувати складно, особливо коли пошкоджено головні мости поблизу Херсона.

"Антонівського мосту вже немає, за попередніми даними - понтонного під ним - ні, Каховська дамба непрохідна для техніки. Далі тільки пішки чи вплав. Щоправда, десантники свою техніку вивести встигли, а мотострілки - ні", - зазначив Арестович.

Він заявив, що російські війська не встигли закріпитися на запланованих рубежах, а тисячі окупантів залишились заблокованими.

"Тепер тисячі людей з відрізаними ресурсами і можливістю відходу, дивляться на кілометр води перед собою і назад - на люб'язні до неможливості українські війська, що наближаються. І артилерія - на голову. І наша авіація", - додав радник голови ОП.

При цьому Арестович вважає, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку буде більш результативним, ніж у Харківській області.

"Результати можуть вийти яскравішими за харківські - і за полоненими, і за технікою", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення ще кількох населених пунктів у Херсонській області. Йдеться про села Клапая та Білозерка.

При цьому в мережі вже з'явилися кадри із Херсона, на яких видно українських бійців.

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