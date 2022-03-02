Арестович о массированных обстрелах Харькова: это Сталинград 21 века

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков из тяжелых реактивных системам залпового огня. По его словам, Харьков стал Сталинградом 21 века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.