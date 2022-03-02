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Арестович про масовані обстріли Харкова: це Сталінград 21 століття

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Харків, Середа 02 березня 2022 14:28
Арестович про масовані обстріли Харкова: це Сталінград 21 століття Фото: Харків-Сталінград 21 століття (t.me/suspilnenews)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків з важких реактивних систем залпового вогню. За його словами, Харків став Сталінградом 21 століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"У Харкові противник працює по місту не вибірково важкими реактивними системами залпового вогню, авіацією. Розуміємо, що поставлено завдання психологічно зламати Харків і вчинити терор", - заявив Арестович.

Він додав, що Збройні Сили України, Територіальна оборона та захисники міста вміло відбивають напади противника.

"Харків - це Сталінград 21 століття, як це вся Україна. Противник там зазнає нечуваних втрат", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.

РБК-Україна веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в Харкові прямо зараз.

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