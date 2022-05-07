Арестович: кризис восприятия потерь в России начнется после 80 000 погибших

В Российской Федерации кризис восприятия потерь начнется после того, как она потеряет убитыми в Украине 80 000 военнослужащих. На сегодня эта цифра уже превышает 25 000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
"По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", - отметил он.
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская сторона потеряла около 25 100 военнослужащих убитыми.
Причем, как заявляет британская разведка, тяжелые потери в Украине несут самые боеспособные российские подразделения, восполнение которых займет длительное время.
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