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Арестович: кризис восприятия потерь в России начнется после 80 000 погибших

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В Российской Федерации кризис восприятия потерь начнется после того, как она потеряет убитыми в Украине 80 000 военнослужащих. На сегодня эта цифра уже превышает 25 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", - отметил он.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская сторона потеряла около 25 100 военнослужащих убитыми.

Причем, как заявляет британская разведка, тяжелые потери в Украине несут самые боеспособные российские подразделения, восполнение которых займет длительное время.

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