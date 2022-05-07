ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самые боеспособные подразделения России несут потери, восстановление будет долгим, - разведка Британии

Новина українською →
Лондон, Суббота 07 мая 2022 09:50
Самые боеспособные подразделения России несут потери, восстановление будет долгим, - разведка Британии Фото: разведка Британии заявляет о значительных потерях России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники наносят значительный урон наиболее боеспособным подразделениям врага. России понадобится много времени и средств для восстановления военных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую разведку.

Отмечается, что украинские военные недавно уничтожили в боях самый современный российский танк Т-90М, который оснащен улучшенной броней, модернизированными пушками и системами спутниковой навигации. Сейчас РФ имеет около 100 таких танков. Однако данная техника остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы.

"Конфликт в Украине наносит большой ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений и самых передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

При этом заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, которые ограничивают доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 14 современных российских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Война России против Украины
NEWS
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем