Самые боеспособные подразделения России несут потери, восстановление будет долгим, - разведка Британии
Украинские защитники наносят значительный урон наиболее боеспособным подразделениям врага. России понадобится много времени и средств для восстановления военных мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую разведку.
Отмечается, что украинские военные недавно уничтожили в боях самый современный российский танк Т-90М, который оснащен улучшенной броней, модернизированными пушками и системами спутниковой навигации. Сейчас РФ имеет около 100 таких танков. Однако данная техника остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы.
"Конфликт в Украине наносит большой ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений и самых передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.
При этом заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, которые ограничивают доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 14 современных российских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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