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Арестович: криза сприйняття втрат в Росії почнеться після 80 000 загиблих

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

У Російській Федерації криза сприйняття втрат почнеться після того, як вона втратить убитими в Україні 80 000 військовослужбовців. На сьогодні ця цифра вже перевищує 25 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"По одному з довоєнних розрахунків, криза сприйняття втрат в РФ почнеться після 80 000 загиблих. Ще працювати і працювати", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення російська сторона втратила близько 25 100 військовослужбовців убитими.

Причому, як заявляє британська розвідка, важкі втрати в Україні несуть найбільш боєздатні російські підрозділи, поповнення яких займе тривалий час.

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