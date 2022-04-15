UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арестович о крейсере "Москва": прикрывал южное направление, теперь могут быть "сюрпризы"

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер "Москва" прикрывал южное направление и херсонскую группировку оккупантов на территории Украины. С его ликвидацией возможны "приятные сюрпризы" на данном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, уничтожение крейсера позволит улучшить положение украинской авиации на Южном направлении, поскольку на борту \находился штаб и командование Черноморского флота России.

"Я думаю, что Херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов", - отметил он.

Напомним, накануне российская сторона подтвердила, что ее крейсер "Москва" затонул в Черном море. По их версии, это произошло в результате пожара и взрывов при буксировке. Украинская сторона говорила об уничтожении флагмана ракетами "Нептун".

Но официально Украина не признает причастность к инциденту с "Москвой". Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно, что происходит в российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное мореОфис президентаВойна России против Украины