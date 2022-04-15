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Арестович про крейсер "Москва": прикривав південний напрямок, тепер можуть бути "сюрпризи"

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Флагман Чорноморського флоту Російської Федерації крейсер "Москва" прикривав південний напрямок і херсонське угруповання окупантів на території України. З його ліквідацією можливі "приємні сюрпризи" на даному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, знищення крейсера дозволить поліпшити становище української авіації на південному напрямку, оскільки на борту знаходився штаб і командування Чорноморського флоту Росії.

"Я думаю, що Херсонське угруповання він прикривав до певної міри. А ось як прикривав, це вирішать наші фахівці. І якщо вони вирішать, що прогалина дійсно існує, то чекатимемо якихось приємних сюрпризів", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні російська сторона підтвердила, що її крейсер "Москва" затонув у Чорному морі. За їх версією, це сталося в результаті пожежі і вибухів при буксируванні. Українська сторона говорила про знищення флагмана ракетами "Нептун".

Але офіційно Україна не визнає причетність до інциденту з "Москвою". Президент Володимир Зеленський заявив, що йому нецікаво, що відбувається в російській армії.

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