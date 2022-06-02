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Арестович о контрударах в Северодонецке: это не значит, что мы его отобьем

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Контрудары украинских сил обороны в Северодонецке не означают, что удастся отбить город у российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Сегодня утром силы обороны нанесли встречный удар в Северодонецке и сейчас идут бои. Мы контратакуем, отбили несколько улиц и взяли пленных. Наступление ведется так, что российские войска несут большие потери… Я сразу хочу дать понять, это не означает, что мы отобьем Северодонецк. Скорее всего, не отобьем. И это даже не значит, что русские его так или иначе не займут", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины устроили ловушку для российских войск в Северодонецке и теперь "рвут" противника.

До этого сообщалось, что украинские войска контролируют всего лишь пятую часть города.

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СеверодонецкОфис президентаВойна России против Украины